Antalya'da sezonun ilk domates hasadı yapıldı

Türkiye'nin örtü altı sebze ve meyve deposu Antalya'da örtü altı tarım da hasatlar başladı. Her türlü sebze ve meyve yurt içinde ve yurt dışından talep ediliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan yaş sebze ve meyve, ihracatta da ilk sırada yer alıyor. Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde 16 dekar alanda domates üreticisi Okan Basak, seralarında ilk hasatlarını gerçekleştirdiklerini, toplanan ürünlerin yurt içerisinde satılacağını ifade etti. Basak, “Yılın İlk hasadını bugün yapıyoruz. Başlangıçta dekar başına 1,5 ton ürün alabiliyoruz. Topladığımız domatesleri hale götürüyoruz. İlk hasatlar yurt içine satılıyor. İlk hasatlar da kalite biraz düşük olduğu için dış pazar ilerleyen günlerde olacak” dedi.

Hilal Kara

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