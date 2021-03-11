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Antalya'da şiddetli fırtına uyarısı

Antalya'da şiddetli fırtına uyarısı
Antalya'da şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın bu akşamdan itibaren şiddetli fırtınanın etkisi altına gireceğini ve fırtınanın yarın gece yarısına kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'da rüzgar bu akşam saat 18.00 itibarı ile etkili olmaya başlayacak. İl genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (36-61 kilometre\saat), yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (62-88 kilometre\ saat) olarak esmesi bekleniyor. İl genelinde etkili olacak fırtınanın 12 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar süreceği öngörülüyor. Açıklamada, meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Elifnaz Altürk
 

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