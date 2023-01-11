Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti. Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi. Kent merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın 2 gün etkili olması bekleniyor.

Dalgalar falezleri dövdü, denizin rengi değişti

Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni neredeyse yutarken, dalgalar falezleri de dövdü. Bazı vatandaşlar varyant seyir taraşından dalgalar altında kalan Konyaaltı Sahili'ni görüntüledi. Denizin rengi değişirken, tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını aradıkları görüldü. Bir kadın turistin ise sahile inip dalgalara yakın noktada yürüdüğü görüldü. Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Devrilen ağaç lüks otomobili hurdaya çevirdi

Fırtına, kent merkezinde birçok noktada ağaçların dallarını kırdı, gövdesinden kopardı. Ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar görürken yaralanan olmadı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri de şiddetli yağış ve fırtına dolayasıyla adeta teyakkuz durumuna geçti. Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, günün ilk saatleriyle birlikte su basması, ağaç kopması gibi 13 ayrı olaya müdahale etti. Ekipler, son olarak Meydankavağı Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine devrilen ağacı kaldırdı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi İsmail Baha Suralsan Caddesi üzerindeki dev Benjamin ağacı, kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde yolcuların da olduğu ticari taksi ve minibüsün üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden ağacın dalların kesilmesi ile çıkarıldı. Ticari taksi sürücüsü Tacettin Barut, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Üzerimize doğru araç geldi. İçinde müşteriler de vardı, zor kurtulduk" dedi. Öte yandan, aynı yerde devrilmek üzere olan bir başka ağaç da ekipler tarafından kesildi.

Ertuğrul Gün-İsa Akar - Fırat Demir (Antalya-İHA)

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