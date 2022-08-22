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Antalya'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Antalya'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya’da eğlence mekanı önünde tartışma olarak başlayıp, sokakta silahlı kavgaya dönüşen olay neticesinde 3 kişi yaralandı.

Antalya'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi İzmirli Ali Efendi Sokak'taki bir eğlence mekanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına alınmayan 3 kişi, kapıda bekleyen görevlilerle tartıştı. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan üç tabancayı ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Polis, olaya karışan şüphelilerden bazılarını gözaltına alırken, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Mahmut Kayacan

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