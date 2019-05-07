Antalya'da şüpheli çantadan elbise çıktı

Edinilen bilgiye göre saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerindeki otobüs durağının yanındaki bankta siyah bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları ön incelemenin ardından çantanın bulunduğu alanda güvenlik şeridiyle önlem aldı. Bulvar araç trafiğine, kaldırımlar ise yaya geçişine kapatıldı. Polis geçmekte direnen yayaları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı dikkatli şekilde inceledi. Açılan çantadan çok sayıda kıyafet ve havlu çıktı. Çantanın alınmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

İsa Akar - Cem Denny Ekici