Antalya'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesinde görev yapan temizlik işçisi, kapalı olan bir işletme kenarına bırakılan siyah çanta gördü. Sahibinin gelmemesi üzerine durumu şüpheli bulan işçi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekibi çantanın çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Kaldırımdan yaya geçişine izin vermeyen polis, caddeyi de araç trafiğine kapattı. Polis şeride rağmen bölgeden geçmek isteyen vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Özel kıyafetini giyen uzman ekip, çanta üzerinde inceleme yaptı. Çantadan kıyafet, şarj cihazı ve çay termosu çıktı. Çanta polis merkezine götürülürken, polis olay sonrası yolu trafiğe açtı.

İsa Akar - Burak Yalman

