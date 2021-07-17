Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı

Sıcaklığın 38 dereceye, nem oranını yüzde 78'e ulaştığı turizm kenti Antalya'da aşırı sıcağa rağmen sahilde yoğunluk dikkati çekti. Temmuz güneşine rağmen yerli ve yabancı tatilciler şezlong ve kumlar üzerinden bronzlaşmaya çalıştı. Her zamanki gibi denizin keyfini çocuklar çıkardı. Pandeminin devam etmesine rağmen sahilde sosyal mesafenin korunduğu ama maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Turizm kenti Antalya, 9 günlük bayram tatilinde de hem karadan hem havadan ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor. Son 26 günde 6 bin 195 uçak ile 1 milyon 200 bin yabancı turist geldiği, aynı tarihlerde ise iç hatlar bin 460 uçakla 230 bin yerli turistin giriş yaptığı Antalya'da en fazla turist akışı 440 bin ile 22 Haziran tarihinde uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı Rusya'dan oldu. Rusya'yı 190 bin kişi ile Ukrayna, 187 bin kişi ile Almanya ve 59 bin kişi ile Polonya takip etti.

"Ankara'dan geldi"

Sahilde ailesiyle deniz keyfi yapan Barış Demirci, "Ankara'dan 9 günlük tatile geldik. Sıcak havayı da ilk günden denizde değerlendirmek istedik. Ailecek bayram öncesi tatil yapalım dedik. Bayramı da burada geçirmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı tatile gelemedik. Bu yıl pandemi devam etse de tatile geldik. Bugünde sahil çok kalabalık otellerde bile yer bulmak çok zor" dedi.

İsa Akar-Akif Yılmaz



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