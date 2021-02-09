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Antalya'da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü

Antalya'da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü
Antalya'da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü

Antalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında biri hamile kadın olmak üzere 6 kişi öldü. Kazada, her iki tarafın da taziye ziyaretine giden akraba olduğu ve bir kadının da 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü - Tıkla İzle

Kaza, 19.00 sıralarında Serik ilçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ateş'in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile Mehmet Ali Em'in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş'in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tarafların vefat eden akrabaları için taziyeye gittiği bildirildi. Olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suat Metin - Akif Yılmaz - Mehmet Demirci
 

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