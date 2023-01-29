Antalya'da tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 3 patenli çocuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Sürücülerin endişeli bakışlarına aldırmadan rahat tavır sergileyen ve kural tanımayan gençlerin saatte 50 kilometrenin üzerinde hızla seyreden otobüsün arkasına aynı anda tutunarak yaptığı yolculuk, otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençlerin hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı anlar bununla da kalmadı. Gençler kendilerini korna çalarak uyaran diğer sürücülerin uyarılarına da adeta kulak tıkadı. Gençlerin o anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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