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Antalya'da tehlikeli yolculuk

Antalya'da tehlikeli yolculuk
Antalya'da tehlikeli yolculuk

Antalya'da 3 patenli çocuğun, hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Saatte 50 kilometre hızla giden otobüsün kör noktasına tutunan 3 gençten birinde kulaklık olduğu görülürken, bazı sürücülerin korna çalmasına da aldırış etmediler.

Antalya'da tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 3 patenli çocuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Sürücülerin endişeli bakışlarına aldırmadan rahat tavır sergileyen ve kural tanımayan gençlerin saatte 50 kilometrenin üzerinde hızla seyreden otobüsün arkasına aynı anda tutunarak yaptığı yolculuk, otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençlerin hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı anlar bununla da kalmadı. Gençler kendilerini korna çalarak uyaran diğer sürücülerin uyarılarına da adeta kulak tıkadı. Gençlerin o anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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