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Antalya'da teknede sosyal mesafesiz eğlence!

Antalya'da teknede sosyal mesafesiz eğlence!
Antalya'da teknede sosyal mesafesiz eğlence!

Antalya'da korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grubun teknede eğlence düzenlediği anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da teknede sosyal mesafesiz eğlence! - Tıkla İzle

Normalleşme adımları ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, bazı vatandaşlar ise bu uyarılara aldırış etmiyor.

Antalya'da teknede bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik grup, müzik eşliğinde eğlendi. Tamamı kadınlardan oluşan grubun çoğunun maskesiz olduğu ve birlikte ele ele halaylar çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Demirci

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