Antalya'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 1059. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir eden Halil Çetin'in kullandığı 07 J 0098 plakalı ticari taksi ile Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Emine Gündüz Seydioğlu'nun kullandığı 07 LTF 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada yaralanan taksi sürücüsü Halil Çetin sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmezken, otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ayfer Kart ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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