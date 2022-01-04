Antalya'da tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti

Kaza, Yaylaalan Mahallesi Akçaalan Yaylasında yangının ardından kesim yapılan bölgede, Yayla istikametinden Yaylaalan istikametine seyir halindeki Alaettin Atar'ın kullandığı 07 ASN 683 plakalı tomruk yüklü kamyonun, Manavgat-İbradı yoluna 5 kilometre mesafede şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Üzerindeki tomruklarla birlikte 10 metre aşağıya devrilen kamyonun altında kalan, 112 Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alınan Alaettin Atar, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer taraftan kaza sırasında kamyonda yolcu olarak bulunan kazayı yara almadan atlatan Bayram Avcı'nın ise, kamyonun devrilmesi sırasında açılan kapıdan düştüğü, kamyonun üzerinden aşağıya uçtuğu bildirildi.

“Akın ettiler”

Kazanın ardından Alaettin Atar'ın yakınları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Atar'ın ölüm haberiyle birlikte yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken feryatları ortalığı inletti.

Arif Kaplan

