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Antalya'da toplam aşı sayısı 1 milyon 400 bin 526'ya ulaştı

Antalya'da toplam aşı sayısı 1 milyon 400 bin 526'ya ulaştı
Antalya'da toplam aşı sayısı 1 milyon 400 bin 526'ya ulaştı

Antalya'da 60 bini aşan günlük aşı sayısı toplamda 1 milyon 400 bin 526'a ulaştı. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür sahadaki aşılama çalışmalarına bizzat katılarak yerinde denetledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin mobil aşılama ekipleri ile aşılanmalarının başlamasının ardından, Antalya Havalimanında çalışan personellere de aşılama başlandı.

Ayrıca alışveriş merkezlerinde de aşılama ekipleri oluşturularak çalışan güvenlik, temizlik ve mağazalardaki satış elemanlarının da aşılanmalarına başlandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır. En kısa sürede beklediğimiz başarıya ulaşacağız. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı. Aşınızı vakit kaybetmeden yaptırın" dedi.

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