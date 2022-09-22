Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor

16 yıldır toplu taşıma araçlarında şoförlük yapan Meltem Gökçen ise "Ben işimi severek yapıyorum, zorlanmıyorum. Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar. Onlar da başarabilir" sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş - Fırat Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.