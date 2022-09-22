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Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor

Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor
Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor

Antalya’da toplu taşıma araçlarını kullanan kadın şoförlerden çok övgü aldıklarını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Ciddi anlamda kadınlarımıza karşı bir sevgi ,saygı ve muhabbet var. Çok güzel araç kullanıyorlar. Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ve üzerinde maaş veriyoruz. Varsa çalışmak isteyen buyursun gelsin” dedi.

Antalya’da toplu taşımada 9 bin TL’ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor - Tıkla İzle

16 yıldır toplu taşıma araçlarında şoförlük yapan Meltem Gökçen ise "Ben işimi severek yapıyorum, zorlanmıyorum. Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar. Onlar da başarabilir" sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş - Fırat Demir

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