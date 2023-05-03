Antalya'da trafik kazası sonrası 'asit' paniği

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nail Tekin'in kullandığı 31 LU 444 plakalı tur otobüsüyle, Gafur Erşahin'in kullandığı 34 BZG 702 plakalı kamyonun çarpıştı. Kaza sırasında kamyonun kasasında bulunan ve içerisinde havuzlarda kullanılan asidin bulunduğu dev varillerin zarar görmesi nedeniyle yola asit döküldü. Etrafa yayılan koku çevredeki vatandaşları ve yoldan geçen sürücüleri rahatsız etti. Kamyon içerisinde sıkıştığı belirtilen araç sürücüsü Gafur Erşahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülürken, araç sürücüsünün kazada yaralanmadığı, tanklardan sızan asitten etkilendiği belirlendi. Araç sürücüsü devlet hastanesinde müşahede altında bulunduruldu.

İtfaiye ve trafikten maskeli önlem

Yine yola saçılan asitten vatandaşların zarar örmemesi için itfaiye görevlileri seferberlik ilan etti. Gaz maskesi ve eldivenle asidin dökülmesini engelleyemeyen ekipler, tek şeritten verilen yola çıkarak araç sürücülerini camlarını kapatmalarını, motosiklet sürücülerini de olay yerinden nefes almadan geçmeleri konusunda uyardılar. Maskeli itfaiye ve maskeli trafik ekipleri yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Kaza anı güvenlik kamerasına

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından asidin etrafa yayılabileceği endişesiyle yol kuruyuncaya kadar yıkanmazken, trafik görevlisi kamyonu bulunduğu yerden toprak bir zemine çekti. Diğer taraftan kamyonun arkadan çarptığı tur otobüsünde bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazanın ardından çalışmadığı için yoldan çekilemeyen otobüs, tamirci ve çekicinin gelmesinin ardından yaklaşık 3 saat sonra yoldan kaldırılırken, yol yıkandıktan sonra trafiğe tamamen açıldı.

Arif Kaplan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.