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Antalya'da trafik polisinden engelleri aşan hareket

Antalya'da trafik polisinden engelleri aşan hareket
Antalya'da trafik polisinden engelleri aşan hareket

Antalya’da engelli bir kişinin köprülü kavşak üzerinde arıza yapan elektrikli aracını trafik polisi güvenli bölgeye kadar yaklaşık 100 metre itti. Bu anlamlı davranış bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da trafik polisinden engelleri aşan hareket - Tıkla İzle

Şehir içi görevde olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Mevlana Köprülü Kavşağı'nda 3 tekerli elektrikli bir aracın arıza yaptığını gördü. Ekip otosundan inen polisler, araçtaki kişinin engelli olduğunu ve aracın arıza yapması nedeniyle yolda kaldığını öğrendi. Polislerinden birisi dörtlüleri yakıp engelli aracının arkasından gelirken, bir diğeri ise elektrikli aracı yaklaşık 100 metre itti. Polislerin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenli bölgeye engelli kişiyi ulaştıran polisler, gerekli yardımı yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

İsa Akar - Gazi Taş
 

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