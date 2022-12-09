Antalya'da trafikte motosikletli kurye dehşeti!

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin ekipler, 07 BCR 565 plakalı motosiklet sürücüsü Arif Ş.'den durmasını istedi. Şahıs polislerin kendisinden belge istemesi üzerine elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldırdı. Olayda 3 polis yüzünden yaralandı. Bir polisin dudaklarının ise yarıldığı öğrenildi. Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş da yaralandı. Şahıs vatandaşların da yardım etmesi ile güçlükle etkisiz hale getirildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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