Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasak olduğu halde tramvay yolunda ilerleyen 33 F 7360 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Z. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Düşmenin etkisiyle savrulan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Murat Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahmut Kayacan