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Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı

Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı
Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı

Antalya'da yasak olduğu halde girdiği tramvay yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasak olduğu halde tramvay yolunda ilerleyen 33 F 7360 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Z. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Düşmenin etkisiyle savrulan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Murat Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahmut Kayacan

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