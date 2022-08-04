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Antalya'da turistleri taşıyan minibüs alev aldı

Antalya'da turistleri taşıyan minibüs alev aldı
Antalya'da turistleri taşıyan minibüs alev aldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde turistleri taşıyan tur minibüsünün motor bölümü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yanan minibüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’da turistleri taşıyan minibüs alev aldı - Tıkla İzle

Olay, saat 15.00 civarında Alanya-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Tüzünel yönetimindeki 07 AVE 252 plakalı tur minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Minibüs sürücüsü, aracı sağa çekerek içeride bulunan Rus uyruklu 10 yolcuyu tahliye etti ve ardından itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, motor kısmı tamamen yanan araçta hasar oluştu.

Yol kenarında güvenli yere alınan, aralarında çocukların da bulunduğu turistler; tur için yola çıktıklarını, bir anda araçtan dumanlar çıktığını ve kendilerini dışarı attıklarını söylediler.

Hilal Kara

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