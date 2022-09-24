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Antalya'da ucuz halı izdihamı

Antalya'da ucuz halı izdihamı
Antalya'da ucuz halı izdihamı

Antalya’da açılışı yapılan bir mağazada, ilk gününe özel ucuz halı kampanyası izdihama neden oldu. Saatlerce kuyruk bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birbirini neredeyse eziyordu.

Antalya’da ucuz halı izdihamı - Tıkla İzle

Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı.

Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu. Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.

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