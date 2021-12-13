Antalya'da Ukraynalı kadının çevre sevgisi karşılık buldu

Muratpaşa ilçesinde 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın ünlü falezlerinde turistlerin de katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak ‘temizlik' çağrısı yapan genç kadın, kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı. Viktoria Babicheva, dün bir çağrı daha yaparak ilçede sahil şeridinde 40 kişinin katılımı ile tekrar temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe turistlerin yanı sıra yerleşik yabancılar ve Türk vatandaşları da destek verdi.

"Her şeyden önce doğayı korumamız lazım"

Ellerine çöp poşetlerini alan kişiler, falezlerde ulaşılması güç olan yerlere dahi ulaşarak çöpleri elleri ile topladı. Etkinlik sonunda onlarca çöp poşeti dolduruldu. Bazı katılımcıların topladıkları çöpleri bebek arabası ile taşıdı. Yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Viktoria Babicheva, “Bence Antalya dünyanın en güzel şehri. Her şeyden önce doğayı korumamız lazım. Bunun için de bize en yakın noktadan başlamak istedik. Çevre sorunları günümüzün güncel bir sorunudur. Vatandaşlarımıza çevre sevgisini aşılamak istiyoruz. Düşünün çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Gerçekten çocuklarımızın böyle pislik içinde yaşamasını istiyor musunuz? Sorumluluğu kendi ellerimize alma zamanı” şeklinde konuştu.

Ertuğrul Gün