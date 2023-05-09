Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; Kepez ilçesinde 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile şüphelilerin Kepez ilçesinde bulunan ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; bin 20 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 15 adet tabanca fişeğinin ele geçirildiği, şüphelilerin gözaltına alınarak olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bilgisi verildi.

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