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Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı baskın: 16 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı baskın: 16 gözaltı
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı baskın: 16 gözaltı

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı baskın: 16 gözaltı - Tıkla İzle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak bilinen uyuşturucu madde suçlarının yoğun olduğu Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerindeki sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 355 polis ve 3 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda polisleri ansızın karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı. Polislerin geldiğini gören ve demir kapılarını kilitleyen şüphelilerin evlerine özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Ekipler narkotik köpekleri eşliğinde evlerin içini didik didik aradı. Aramalarda baza, çekmece, yatak altlarında uyuşturucu madde ve silahların çıktığı görüldü. O anlar ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen içlerinde aranması da bulunan toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 kilo 941 gram kubar esrar, 132 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet pompalı tüfek fişeği ve 17 adet fişek, 1,15 gram kokain, daralı 0,5 gram eroin, 3 adet gerica, 5 adet Suboxone maddesi ele geçirildi. Ayrıca 6 şahsa da işlem yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 76 araç sorgulanırken, 44 araca 43 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. 872 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken 3 kadına fuhuştan işlem yapıldığı kaydedildi.

İsa Akar
 

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