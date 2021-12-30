Antalya'da yağıştan dolayı iki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı

‘Kırmızı' kodun verildiği Antalya'da şiddetli yağış devam ediyor. Kent merkezinde dün gece başlayan yağmur, öğlende sonra etkisini arttırdı. Antalya Balıkçı Barınağı'nda ise limana bağlı iki tekne şiddetli yağıştan dolayı su alarak battı. Vinç yardımıyla denizden çıkartılan tekneler karaya alındı. Balıkçı barınağında, yaklaşık 4 metreye çıkan dalgalar, zaman zaman dalgakıranı aştı. Yağış devam etmesiyle evlerinden sabah erken saatlerinde teknelerinin yanına gelen balıkçılarsa, ekmek teknelerinin başında adeta nöbet tuttu. Teknesi su dolan bazı balıkçılar, otomatik su pompalarıyla içerideki suyu denize tahliye etti.

“Felaket yağmur yağıyor”

Teknesindeki suyu boşaltan balıkçılardan İsmail Tütüş, “Felaket yağmur yağıyor. Teknelerin suyunu almazsak her an batma tehlikesi yaşanıyor. Kendi teknemden sonra arkadaşın teknesini kontrol ettim. Batan teknelerin neden battığını bilmiyorum, 2 tane battı diye duydum. Bu yağmurdan dolayı yarın yine geleceğiz. Evdeyken tedirgin olduğumuz için sabaha kadar yatmıyoruz. Balıkçıların aklı fikri ekmek teknesinde” dedi.