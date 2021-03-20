Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Nifrit köprüsü yakınlarında refüjde bulunan yağmursuyu tahliye kanalından yaralı bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar bölgeye ulaştı. Vatandaşlar acı içerisinde kıvranan bir kurt köpeği ile karşılaştı.

Yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı tahmin edilen yaralı köpek, acısından yanına kimseyi yaklaştırmadı. Manavgat Belediyesi Barınağında görevlilerin korona virüs ve barınağın karantina altında olması nedeniyle olay yerine uzun süre gelemedi. Acısı nedeniyle çevredekileri korkutan köpeğinin yardımına Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru yetişti.

Polis, köpeğe yiyecek ve su vererek sakinleştirdi. Polis memuru, barınak görevlileri olay yerine gelip köpeği teslim alana kadar başından ayrılmadı. Görevliler tarafından alınan köpek tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.

Arif Kaplan

