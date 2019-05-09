Antalya'da yaşlı kadını 83 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 73 yaşındaki F.U.T, telefonla arayan bir kişinin kendisini cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp soygun gerçekleştirilen bir kuyumcuda kimliğinin bulunduğunu söylediğini anlattı. Telefondaki kişi yaşlı kadına gözaltına alınmaması için, evine gelen kişilere banka hesabından çektiği 83 bin lirayı verdi. Yaşlı kadının ifadesi ve şüphelilerin güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliler A.K, M.K. ve İ.A'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira F.U.T'ye teslim edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İsa Akar

