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Antalya'da yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti

Antalya'da yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti
Antalya'da yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti

Antalya’da yer altı tünelinde bulunan elektrik ve internet kablolarına dadanan hırsızlar, Antalya Toptancı Hali esnafını bezdirdi. Yaşanan olaydan dolayı elektriklerinin olmadığını ve internete erişmede problem yaşadıklarını belirten esnaf, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Antalya’da yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, hal esnafının elektriğini ve internetini kesti - Tıkla İzle

Antalya'da binlerce çiftçi ve işletmeci tarafından kullanılan Antalya Toptancı Hali son günlerde yer altında yaşanan hırsızlık olayları ile sık sık gündeme geliyor. Toptancı hal içerisinde bulunan elektrik ve internet kablolarının geçtiği yer altı tüneline giren hırsızlar kabloları keserek çaldı. Kablosu çalınan işletmelerden birçoğu elektriksiz kalırken bazılarının da interneti kesilmesi dolayısı ile işlemlerinde aksamalar yaşadı.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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