İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı
Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Antalya-Manavgat D400 karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüs ile kara yoluna çıkmakta olan tur otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste de yaralıların bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Manavgat'ta hastanelere sevk edildi.

Arif Kaplan


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.