Antalya'da yoldan çıkan otobüs toprak yığınına çarptı: 10 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli-Denizli karayolunun 23'üncü kilometresi Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya gelmekte olan Pamukkale firmasına ait Filiz C. (50) yönetimindeki 35 PK 906 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs şarampolde bulunan toprak yığınına vurarak durabildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 yolcunun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazada ağır yaralanan olmazken, bazı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otobüste 25'i yolcu 28 kişinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Adem Durmaz





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