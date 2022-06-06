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Antalya'da yönetici-kiracı tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Antalya'da yönetici-kiracı tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da yönetici-kiracı tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı tarafından bıçaklanan yönetici, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yönetici-kiracı tartışmasında kan aktı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sırasında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 6. katta yaşayan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A. (46), iddiaya göre gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre Necati K. (66), Osman A.'yı göğüs kısmından bıçakladı.

Yaralı şekilde dışarı çıkan Osman A., yaralandığını söyleyerek yakındaki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman A.'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İsa Akar

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