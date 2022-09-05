Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.