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Antalya'daki aile katliamında detaylar ortaya çıktı!

Antalya'daki aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
Antalya'daki aile katliamında detaylar ortaya çıktı!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada anne, babası ve ablasını av tüfeği ile öldüren gencin aynı silahın tetiğini ayak baş parmağıyla ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Edilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak üzerindeki bir sitedeki 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları, durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi.

Siteye gelen akrabaların, arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73), Gamze Gider (45) ve Mustafa Gider'in (40) cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek oğlu Mustafa Gider'in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Gider'in bir otelde fotoğraf işi yaptığı ve yaklaşık 160 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Mustafa Gider'in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile ateşlediği belirlendi. 4 kişilik ailenin otopsi işlemleri devam ederken, cenazelerin yarın yakınları tarafından alınması bekleniyor.

İsa Akar
 

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