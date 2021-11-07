Antalya'daki kadın cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadullah G. (68) ile bir süredir evine geldiği iddia edilen Ayşegül Sert (45) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen Sadullah G., tabancasını çıkartıp Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayarak cinayet işlediğini söyleyen Sadullah G., aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Bina görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve özel harekat polisi sevk edildi. Kapının kitli olması nedeniyle özel harekat kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Sağlık ekipleri evde hareketsiz yatan Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Sadullah G. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Sadullah G., yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ayşegül Sert ile Sadullah G.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser