Antalya'daki kazada çok sayıda Rus turist yaralandı

Kaza, D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Şimşek'in kullandığı 03 BB 803 plakalı tur midibüsü, Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra yol ortasında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada tur midibüsünde bulunan ve ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanına gitmekte olan Rus turistlerden 18'i ile midibüsün sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı büyük bölümünün ayakta tedavi gördüğü bildirildi.

Kazanın ardından Alanya-Antalya karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikameti uzun süre trafiğe kapatılırken, araçta bulunan yolcuların araçtan çıkarılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Yaralıların isimleri şöyle: "Anna Golovanova (32), Andrei Golovanov (4), Gurgen Vırabıran (27), Galina Vırabian (25), Albina Nugaeva (70), Dina Vepritskaya (34), Maksim Kurolchkin (3), Alisa Vepritskaya (11), Galina Kırsanova (61), Tatiana Kraiukhina (50), Stanislav Shastov (1), Anna Shastova (28), Aleksandr Shastov (30) ve Mustafa Şimşek".

Arif Kaplan