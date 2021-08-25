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Antalya'daki yangın yeri ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazetede

Antalya'daki yangın yeri ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazetede
Antalya'daki yangın yeri ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, sel ve heyelan yaşanan Kastamonu ve Sinop'taki yerler için acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazetenin yayımlanan bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı alındı.

Mehmet Kalay
 

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