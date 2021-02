Antalya'daki yangında 350 ton sebze küle döndü, 6 milyon zarar var

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sınırlarında bulunan Mehmet Çelik'e ait toptan sebze-meyve satışının yapıldığı depoda dün akşam saatlerinde çıktı.

Mesai bitiminde çalışanların depoyu boşalttığı saatlerde çıkan alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı 10 arazöz sevk edildi. Sağlık ekipleri ve 2 ambulans hazır bekletilirken, güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Manavgat Belediyesine ait su tankerleri yangının söndürülmesine destek verdi.

Tamamen yandı, zarar 6 milyon lira

İşyerinde plastik sebze-meyve kasalarının olması yangının büyümesini hızlandırıp söndürülmesini zorlaştırırken, alevler 2 saatlik bir sürenin sonunda kontrol altına alınabildi. İşyerinin soğuk hava deposunun motorundan çıktığı tahmin edilen yangında 1000 metrekarelik kapalı alanın tamamına yakını yanarken iş yeri sahibi Mehmet Çelik zararının 6 milyon lira dolayında olduğunu ancak yeniden aynı binayı yaptırmasının bedelinin 10 milyon liraya ulaşabileceğini söyledi. Yangın sırasında işyerinde kimsenin bulunmadığı, işyeri sahibinin kısa bir süre önce işyerini kapatarak evine gitmekte olduğu, yangın haberini yolda aldığı bildirildi. Sağlık ekipleri ve 2 ambulans her türlü olumsuzluk karşısında hazır bekletilirken, güvenlik güçleri yangın bölgesinde önlem aldı.

Depodaki yangının büyüklüğü ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Depoda bulunan 300-350 ton civarında sebze ve meyvenin tamamının kül olduğu yangından geriye deponun sadece duvarları kaldı. İşyeri sahibi Mehmet Çelik, yangından 10 dakika önce depoda olduğunu, depodan çıkıp 300 metre yürüdüğünde binanın yandığı haberini aldığını söyledi. Kafasını çevirdiğinde binadan yükselen alevleri gördüğünü söyleyen Çelik, "Geldiğimde artık tutuşmuştu. 300-350 ton civarında sebze vardı içerde. Nereden baksan 1 milyon civarında mal. Ama binayı en az 6-7 milyona yaptıramazsın. Buzhaneler çok para zaten. Bu yangın bir ay evvel olsaydı burada 1000 ton mal yanacaktı. Sattığımızı kar sayıyoruz artık" dedi.

Yangının buzhanelerin motorunun birinden kaynaklandığını tahmin ettiğini ve deponun sigortasının olmadığını ifade eden Çelik, sigorta yaptırmak için teklifler aldığını, gelen ekiplerin içerde kasa olmamasını söylediklerini kaydeden Çelik, "Kasa odasının ayrı olmamasını söylediler. Ben içerde mesela 2000 kasa kullanıyorum onlar 150 tane kasa olması lazım sigortayı yapabilmemiz için diyorlar. Mesela bugün yaptırmış olsaydım içerde şu an benim 1000 kasam var. Bu sigorta geçersiz olacaktı zaten. Onun için sigorta yaptıramadım yapmak da istemiyorlar zaten. Her şeyi uygula her şeyi taahhüdünü ver yapıyor ama verdiğin taahhüdün arkasında durabilmen lazım. Ben bu binada nasıl kasa olmadan iş yaparım. Benim işim kasa ile olan bir iş sektörü. Yani sigortayı yaptıramadık" diye konuştu.

Arif Kaplan