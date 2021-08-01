Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için 3 arazöz ve uzman ekipler yola çıktı

Antalya Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, 90'dan fazla yerden alevler yükseldi. Faklı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle hem ormanlar hem de vatandaşın canı yandı.

Pendik Belediyesi de Antalya'da çıkan yangınları söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla 3 arazöz aracı ve uzman ekipler yangınları söndürme çalışmalarına destek için görevlendirildi.

3 arazöz ve uzman ekipler, yangınlara edilen müdahaleye katkı sağlamak amacıyla dün akşam saatlerinde Pendik'ten Antalya'ya doğru yola çıktı.



Yangınları söndürme çalışmalarına destek için Pendik'ten Antalya'ya yola çıkan 3 arazöz ve uzman ekiplerin yolculuğu drone ile havadan görüntülendi.

Gamze Erdemir



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