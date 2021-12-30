İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'dan ilginç ‘kırmızı' kod görüntüleri

Antalya'dan ilginç ‘kırmızı' kod görüntüleri
Antalya'dan ilginç ‘kırmızı' kod görüntüleri

Kırmızı kod verilen Antalya’da çılgınlık peşinde olan bazı vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Farklı bir görüntüde ise sahildeki dalgaları cep telefonuyla çekmek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı.

Antalya’dan ilginç ‘kırmızı’ kod görüntüleri - Tıkla İzle

Meteorolojinin ‘kırmızı' kodla uyardığı Antalya'da sağanak yağış devam ederken, rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı. Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu duruma aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Eğlence çılgını iki vatandaş, dalgaların çarpmasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

Dalganın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı

Farklı bir görüntüde ise kahverengiye dönmüş sahildeki dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı. Cep telefonuyla kayda giren vatandaş, bir anda kıyıya çarpıp caddeye ulaşan dalgaların kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Suat Metin - Akif Yılmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.