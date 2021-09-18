Antalya'nın içme suyu kaynağında korkutan kirlilik

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde bu yıl nokta olarak Antalya'nın en önemli içme suyu kaynağı Kırkgöz Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı. ASSİM Çevre Platformu'yla birlikte Döşemealtı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte hem sualtı hem de çevre temizliği yapıldı. Sualtı temizliği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Antalya Sualtı Derneği üyesi dalgıçlar tarafından gerçekleştirildi.

"Kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi"

Göletin çevresi ve üzerindeki kirlenme drone kamerasına yansıdı. Su üstünde poşet, yiyecek içecek kutusu, plastik atıkların olduğu görüldü. Bu pisliklerin arasında çeşitli su kuşlarının yaşam mücadelesi verdiği gözlemlendi.

Öğrencileriyle su altına dalış yapan Gökoğlu, filelere dipteki çöpleri topladı. Su altında daha çok alkol kutusu, plastik şişe, plastik bidonlar, cam şişelerin olduğu görüldü.

"Su kaynağı değil, çöplük"

Gökoğlu'nun kamerasına yansıyan kaplumbağalar renkli görüntüler oluşturdu. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın en önemli su kaynaklarından birinin kirlilik tehdidi altında olduğunu söyledi. Suyun üstü ve altının kirlilik içinde olduğunu dile getiren Gökoğlu, “ Şuan ki görüntü bu, suyun üstü kötü, altı daha da berbat. Çöpler aşağıya batmış durumda. Burada yiyip içenler çöpünü suya atıyorlar. Burayı temizlemek değil, kirletmemek önemli. Ancak bakıldığı zaman su kaynağı değil çöplük gibi. Manzara çok kötü” dedi.

"Dünyanın en temiz suları"

Kırkgöz'ün Antalya'ya hayat veren yeşillik ve su simgesi bir yer olduğunun altını çizen Gökoğlu, “ İçme suyu kaynaklarını oluşturuyor kentin. Yeraltından çıkan sular dünyanın en temiz sularıdır. O nedenle burayı temiz tutmalıyız” ifadelerine yer verdi.



İsa Akar - Akif Yılmaz

