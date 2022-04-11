Antalyaspor 10 kişi kalan Hatayspor'a fark attı

Maçtan dakikalar

11. dakikada Luis Adriano'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

14. dakikada Benzia'nın sağ kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Diouf'un kafasını Güray Vural kale çizgisinden çıkardı.

16. dakikada Güray Vural'ın pasında sol kanatta topla buluşan Wright, savunmada Fatih Kurucuk'u çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo'nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

35. sol kanattan Doğukan Sinik'in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural'ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

38. dakikada Benzia'nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

51. dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı. Ceza alanı dışına gelen topu önünde bulan Doğukan Sinik'in şutu yandan auta gitti.

55. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan altı pas içine yerden kestiği ortayı Luiz Adriano gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 4-1

67. dakikada savunmadan topu çıkaran Poli'ye Ribeiro'nun yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam kırmızı kart olarak değerlendirdi.

90. dakikada Fredy'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir kaldı.

90+1. dakikada Luiz Adriano'nun pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutu üst direkten döndü.

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Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı (Bahadır Öztürk dk. 85 ?), Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Poli dk. 61), Fernando, Ndao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61), Doğukan Sinik (Ghacha dk. 68) Luiz Adriano, Haji Wright (Fredy dk. 85 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Nuri Şahin, Kudriashov, Mustafa Erdilman, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, El Kaabi (Saint Louis dk. 60), Benzia (Selimcan Temel dk. 74), Lobjanidze (Sadık Baş dk. 75), Diouf (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 85 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Kahraba, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Haji Wright (dk. 16 ve 35), Naldo (dk. 29), Luiz Adriano (dk. 55) (Antalyaspor), Diouf (dk. 38 (Hatayspor)

Kırmızı kart: Riberio (dk. 67) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Fernando (Antalyaspor), Lobjanidze (Hatayspor)

- İsa Akar - Suat Metin -

