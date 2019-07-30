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Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 2
Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyapor, yeni sezon öncesi 5'inci, Bolu kampının 4'üncü hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Chico, Harun Alpsoy, Ufuk, Serdar ve Mukairu ilk 11'i ile başladı. Antalyaspor, Harun Alpsoy'un asisti ve Paul Mukairu'nun golüyle 3'üncü dakikada 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, 10'uncu dakikada Moustapha El Kabir ve 23'üncü dakikada Braian Samudio'nun attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Chico'nun attığı golle skora yeniden denge geldi ve bu golle ilk 45 dakika 2-2 tamamlandı. 

Karşılamanın ikinci yarısında her iki takım da kadrosundaki bütün oyunculara şans verdi. İkinci 45 dakika orta alan mücadelesi şeklinde geçerken takımların çabaları gol sonucu vermedi. Mücadele, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.  

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