Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Giresunspor etkili geldi. Şık hareketlerle iki rakibini oyundan düşüren Sergio, sağ kanatta Suleymanov'u topla buluşturdu, ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yoklayan Suleymanov'un şutunu Boffin güçlükle çeldi, defans dönen topu uzaklaştırdı.

8. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza alanı içerisindeki karambolde topu önünde bulan Diabate'nin vuruşu yandan auta çıktı.

13. dakikada Flavio'nun ceza yayına gönderdiği topu rakibinden kurtaran Traore'nin şutu, üstten auta çıktı.

20. dakikada Giresunspor defanstan çıkarken Flavio topu kaptırdı, Antalyaspor'dan Ribeiro aldığı topla ceza alanına girerken yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

28. dakikadaki Giresunspor atağında sağ kanattan Suleymanov güzel hareketlerle ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Boffin topu kornere çeldi, köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

34. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı, ceza alanı sol çaprazında müsait durumda topla buluşan Doğukan'ın şutunu Okan kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Antalyaspor atağında defansın arkasına atılan topla ceza alanına giren Bünyamin penaltı noktasına yerden gönderdi, Riberio topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

67. dakikadaki Giresunspor atağında Balde'nin bıraktığı topun gelişine Diabate sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada ceza alanı içerisinde yaşanan pozisyonda Boffin, Balde'ye kafa attı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlakla Boffin'i ayrı köşelere yolladı. 1-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin, Yiğit Arslan

Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Çekdar dk. 85 ?), Traore (Erol Can dk. 84 ?), Doukara (Balde dk. 58), Aziz Behich, Diabate, Douglas Silva, Flavio (Umut dk. 67), Suleymanov (Sankhare dk. 58)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Sergen, Hayrullah, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Antalyaspor: Boffin, Pereira, Doğukan Sinik (Eren dk. 77), Güray (Bahadır dk. 90+1 ?) Kudriashov, Ribeiro, Ghacha (Amilton dk. 46), Gökdeniz (Haji Amir dk. 46) (Mukairu dk. 48), Bünyamin, Hakan, Veysel

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri, Milodevic, Ufuk

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20 ve 49) (Antalyaspor), Fousseni Diabate (dk. 90+5 pen.) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira, Ruud Boffin, Eren Albayrak, Amilton Da Silva (Antalyaspor), Fouseni Diabate, Younousse Sankhare, Erol Can Akdağ (Giresunspor)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan

