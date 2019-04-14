Antalyaspor, 3 puanı tek golle aldı

Maçtan dakikalar
15. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunu kaleci kornere tokatladı.
17. dakikada Popov'un sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
21. dakikada sol kanattan Trezeguet'in pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tarkan Serbest'in şutu yan ağlarda kaldı.
23. dakikada Chico'nun ceza sahasına gönderdiği topu Amilton göğsüyle, Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutu ağlara gitti. 1-0
32. dakikada Sangare'nin sağ kanattan penaltı noktasına üzerine yerden pasında Mevlüt Erdinç'in dönerek şutunu kaleci çeldi.
43. dakikada Chico'nun Tarkan, Serbest'e yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.
45. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Celutska'nın kafa vuruşunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
55. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada Tarkan Serbest'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Koita'nın kafasını kaleci güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada hakan Özmert'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar Özkan'ın zayıf şutu yandan auta gitti.
86. dakikada Amilton'un ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Boffin, Cissokho, Diego, Chico, Celutska, Charles, Hakan Özmert, Amilton (Yekta dk. 88 ?), Fredy (Serdar Özkan dk.72), Sangare, Mevlüt Erdinç (Doğukan Sinik dk. 59)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veigneau (Perica dk. 79), Youssef, Josue Sa (Hajradinovic dk. 46), Popov, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Sadiku, Karim Hafez (Özgür Çek dk. 75), Koita
Yedekler: Eray Birniçan, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan Yazgılı, Azad Toptik, Veysel Sarı
Teknik direktör: Mustafa Denizli
Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 23) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Chico (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kart: Amilton, Diego (Antalyaspor), Popov, Sadiku (Kasımpaşa)