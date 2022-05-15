Antalyaspor 4 golle kazandı, seri 15 maça çıktı

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric'in şutunda top kaleci Boffin'in solundan yakın mesafeden dışarı çıktı.

19. dakikada Naldo'nun kendi yarı sahasından verdiği pası kontrol eden Haji Wright, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun son çizgiye inerek verdiği pasta Fredy yakın mesafeden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-1

29. dakikada Luiz Adriano'nun ceza sahası dışı sağından ceza sahasına yerden yaptığı orta Brecka'dan sekti. Penaltı noktası üzerinde Bünyamin Balcı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'in kurtarışıyla oyun alanına döndü.

36. dakikada Muleka kazandığı topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Muleka'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın şutunda Naldo yatarak gole izin vermezken, seken top kornere çıktı.

37. dakikada Eysseric'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muleka ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak arka direğe açılırken, Umut Bozok'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

47. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Naldo'nun kafa vuruşunda yere de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

53. dakikada savunmanın geri pasında topla buluşan kaleci Erdem'in ileriye kısa pası Haji Wright'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

70. dakikada ceza sahası içine topla giren Haji Wright, rakibini geçerek son çizgiden pasını içeri çevirdi. Arka direkte Gökdeniz Bayrakdar'dan önce topa müdahale etmek isteyen Hadergjonaj topu kendi ağlarına gönderdi. 1-4

86. dakikada Ahmet Emin'in sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde Mabil'in yaptığı kafa vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti.

90+2. dakikada ceza sahası içine giren Haji Wright, rakibini geçerek yaptığı şutta top üst direğe çarparak kale içine düştü. Kaleci Erdem topu kontrol ederken, hakem Mert Güzenge meşin yuvarlağın tamamının gol çizgisini geçtiğini belirleyerek golü verdi. VAR'dan pozisyonu izlemesi üzerine uyarı alan hakem, bir önceki pozisyonda kaleci Boffin'in Muleka'yı düşürdüğünü belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.

90+6. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Umut Bozok kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Feyzi Yıldırım (Ahmet Engin dk. 77), Jeffrey Bruma, Tomas Brecka, Florent Hadergjonaj, Rayen Aabid (Michal Travnik dk. 68), Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic (Tunay Torun dk. 77), Mamadou Fall (Awer Mabil dk. 68), Umut Bozok, Jackson Muleka

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Şentürk, Berat Kalkan, Harun Akaydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Veysel Sarı dk. 67), Naldo, Güray Vural, Fredy (Ufuk Akyol dk. 74), Fernando, Alassane Ndao (Ghacha dk. 46), Luiz Adriano (Sinan Gümüş dk. 73), Doğukan Sinik (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67), Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Kudryashov, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Fredy (dk. 19), Naldo (dk. 47), Haji Wright (dk. 53), Hadergjonaj (dk. 70 k.k.) (Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 37 ve 90+6) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa), Floranus, Boffin (Antalyaspor)

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın