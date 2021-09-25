Antalyaspor 89'da galibiyete koştu!

Maçtan dakikalar(ilk yarı)
5. dakikada Poli'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
16. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ceza yayı üzerinden sert şutu az fakla direği yanından dışarıya çıktı.
38. dakikada Tetteh ceza sahası içinde pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar topu Poli'ye aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutu defansa çarparak kornere gitti.
53. dakikada Chouıar'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadadi'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
88. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Ribery'nin şutunu kaleci kontrol etti.
89. dakikada Bünyamin Balcı'ın sağ kattan ceza alanı arka direğe kestiği ortada Güray Vural'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
90+2. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral
FT Antalyaspor: Boffin, Floranus (Bünyamin Balcı dk. 69), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Hakan Özmert dk. 68), Poli, Gökdeniz Bayrakdar (Ghacha dk. 70), Fredy, Mukairu (Crivelli dk. 56), Wright (Amilton dk. 87 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya,Ndong, Aabid (Mert Miraç Altıntaş, dk. 90 ?), Mustafa Eskihallaç, Adem Büyük (Bwalya dk. 72), Chouıar (Mallan dk. 88 ?), Tetteh
Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mert Örnek, Haqı Osman, Karım Hafes, Muhammed Emin Sarıkaya
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Güray Vural (dk. 89) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gökdeniz Bayrakdar, Naldo (FT Antalyapor), Aabid (Yeni Malatyaspor)