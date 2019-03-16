Antalyaspor - Alanyaspor Canlı İzle Bein Sports| Antalya - Alanya Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Antalyaspor - Alanyaspor maçı canlı izleme detaylarıyla birlikteyiz...Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda oynanacak. 26. hafta mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek.. Karşılaşmaya dair bilgiler burada yer almaktadır

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce beş kez rakip oldu. Bu maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. 5 karşılaşmada Antalyaspor'un 9 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İki takım arasındaki hazırlık maçlarının birisi berabere biterken, bir maçtan ise Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Aynı kentin iki takımı üç kez de PTT 1. Lig'de karşı karşıya geldi. 1. Lig'deki maçların ikisi berabere tamamlanırken, bir mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor kazandı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor 34 puanla 8., Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

Antalya derbisinde geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.

Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek.

Antalya - Alanyaspor nasıl canlı izlenir?

Antalya spor - Alanyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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