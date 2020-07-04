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Antalyaspor Başakşehir Canlı Anlatım

Antalyaspor Başakşehir Canlı Anlatım
Antalyaspor Başakşehir Canlı Anlatım

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor...

ANTALYASPOR:0 BAŞAKŞEHİR:0

CANLI ANLATIM

2' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2'Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

2'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'Medipol Başakşehir, Mehmet Topal ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

1'Mehmet Topal, orta yuvarlağa yakın bir noktada Lukas Podolski tarafından faule maruz kalıyor.

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