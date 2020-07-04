Antalyaspor Başakşehir Canlı İzle | ANT BŞK ilk 11'ler | Antalya Başakşehir saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 30. haftasında 60 puanla lider Başakşehir, deplasmanda 37 puanla 9. sırada bulunan Antalyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmaya lüksü olmayan Okan Buruk'un öğrencileri, Antalya'dan 3 puan çıkarma hedefinde.

Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Antalyaspor Başakşehir nasıl canlı izlenir?





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Okan Buruk: "Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz başkanımızla, yönetimimizle, seyircimizle birlikte şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalar yaklaştıkça takımların üzerindeki baskıların arttığını ifade ederek, "Bugün maç öncesi özellikle sahaya kazanıp rakiplerimizde olan puan farkını açmak için çıktık ama ilk yarının başı ile 2. yarının başı dışında oyunun büyük bir bölümünü rakibimize verdik. Rakibimizin iyi ayaklara sahip olması, santrforsuz oynamaları çok gezerek oynamalarını sağladı. Demba Ba hamlesi ile 4-4-2'ye döndük. Golü de bulduk, 2. gol şansı da yakaladık. Rakbimize pozisyonlar verdik ve kaptırdığımız toptan golü yedik. Belki maçın genelinde 4 tane yakın net pozisyon verdik. Üstünlük olarak Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçmiş gözüküyor istatistiklerde. Burada rakibimiz özellikle çok gezen ve pas kalitesi yüksek oyuncularla hem bizim kalemize gelmeye çalıştılar ve bize şanslar verdiler. Biz takım ve bireysel olarak çok iyi işler yapmadık. Maçtan önce hedefimiz 3 puandı ve maça bakarsak 1 puan kötü değil, 10 kişi kaldık. Bundan sonraki haftalarda gene kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Visca'nın kartı doğru değildi"

Visca'nın ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla ilgili konuşan Buruk, "Bugün Visca'ya gösterilen kartın doğru olmadığını düşünüyorum. İkisinin de topu alma şansı olan oyuncunun ikisinin de ayakları birbirine değmiştir. Çok basit kartlar gösteriliyor. Mahmut'a gösterilen kart da çok basitti. Çok fazla cezalı duruma düşen oyuncumuz oldu. Bu oyuncular üzerinden gösterilen kartlar bizi de üzmüş oldu. Gösterilen kolay kartlar her takım içinde kötü. Visca'nın pozisyonunda özellikle kimin faul yaptığını anlayamadığımız pozisyon. İkinci sarıdan kırmızı vermesini doğru bulmuyorum. Bu kartların çok doğru olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"Haftaya kazanıp çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor"

Takımın durumu ve Trabzonspor ile olan 2 puanlık fark hakkında görüşlerini belirten Okan Buruk, "Trabzonspor 2 puan kaybetti gibi gözüküyor ama maçtan önce 1 puan bize yaklaşmıştı. Biz 1 puan alarak 2 puanlık farkı koruduk. Ben sahada oyun olarak olumlu görmedim. 2 puanlık bir avantajımız var, haftaya da Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Bu haftaya bu şekilde lider olarak girmek ister misiniz deseniz evet isterdim derdim. Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanıp çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli oyuncular cezalı duruma düştü. Bu durum bizim açımızdan olumsuz ama takımımızda en iyisini yapmaya çalışan oyuncular var onlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz kendi işimize bakıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

Oynadıkları fikstür hakkında konuşan Buruk, "Bizim baktığımız en zor fikstürümüz bu haftaya kadar olan fikstürdü. Her hafta her maç çok zor ama özellikle şampiyonluk yarışı içerisinde olmuş takımlarla oynayacağımız maçlarda zordu ve bunları bu hafta Galatasaray ile bitirdik. Bundan sonraki oynayacağımız maçlar küme düşme hattı ve sonrasındaki takımlarla ve zor olacak. Oyuncular ile inancımız tam. Sıkıştırılmış bir takvim var. Haftaya oynadıktan 3 gün sonra Denizlispor ile oynayacağız. Burada avantajımızı devam ettirme şansımızı ortaya çıkaracak. Biz kendi işimize bakıp sahada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

Başakşehir'in şampiyonluk durumu ile alakalı açıklamalarda bulunan Okan Buruk şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir süreçten çıktık ama hazırlık dönemini iyi geçiren takımlardan biriyiz. Burada özellikle performans olarak son 2 maç ve içeride oynadığımız maçlar oyun olarak bizi mutlu etmişti. Bugün oyun olarak istediğimizi yapamadık ama bu 5 haftalık bir süreç. Biz başkanımızla, yönetimimizle, seyircimizle birlikte şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Her şey 5 maç sonunda belli olacak ama bu avantajımızı da sahada oyuncularımızla birlikte yapacağız. Bu seneye kötü başladık, uzun süre liderlik koltuğunda değildik ama geçen hafta aldık. Ligin sonunda da bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneye göre çok daha inançlı ve kadro olarak güçlüyüz."

Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ettirmek istiyor

Antalyaspor, yarın oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasından da puan ya da puanlar alarak ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maşında da serisine devam etmek istiyor. İkinci yarıda Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, son 11 maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek ligde 37 puanla 9. sıraya yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1. Lig olmak üzere 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 7, Medipol Başakşehir'in 13 galibiyeti bulunurken, 6 maç berabere bitti. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı

Süper Lig'in 30. haftasında Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak FTA Antalyaspor - Başakşehir karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Cezalı ve sınırdakiler

Antalyaspor'da kart cezalısı Hakan Özmert, sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk ve ülkesinde bulunan Charles takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda, Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Medipol Başakşehir, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen sol bek Gael Clichy'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertlilerde söz konusu bölge için Hasan Ali Kaldırım ve Maciej Rybus isimleri ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor'un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir'de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda kaçan kupayı bu sezon müzesine götürmek isteyen turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek senenin kadro planlaması konusunda yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin transferde öncelik verdiği mevki ise sol bek. Başakşehir, üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki Clichy'nin yerine arayışlarına başladı.

Hasan Ali ile temas kuruldu

Turuncu-lacivertlilerin sol bek adaylarından biri Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar süre alamayan Hasan Ali için devreye giren M.Başakşehir, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı futbolcuyla da bir ön görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar, sezon sonunda tekrar masaya oturmak için anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezondan itibaren turuncu-lacivertli formayı giymeye yakın.

Hasan Ali, bu sezon sarı-lacivertlilerle ligde 13 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Rybus ismi de gündemde

Başakşehir'de gündemdeki bir diğer isim ise Maciej Rybus. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, turuncu-lacivertlilerin sol bek için düşünüğü oyunculardan biri. M.Başakşehir, Rus ekibi ile 2019-2020 sezonunda toplamda 23 maça çıkıp 4 asist yapan Rybus'la da görüşme halinde.

Turuncu-lacivertliler, ligde kalan 5 maçlık periyodu da atlattıktan sonra transfer için son kararını verecek.

Muhtemel 11'ler;

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudrashov, Fredy, Doğukan Sinik, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba