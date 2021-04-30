Antalyaspor beraberliğe abone

Süper Lig'in 38. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı. Puanını 43 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde 11. sıraya yükseldi. Antalyaspor ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik, 12 yenilgi alan Antalyaspor'da, galibiyet özlemi 4 maç oldu. Güney ekibi, geride kalan haftalarda, 16 beraberlikle ligde DG Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.

Antalyaspor, pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ise devam ediyor.

Kart cezalısının olmadığı kırmızı-beyazlılarda, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Serdar Gürler ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert'in durumunun maç saatine doğru belli olacağı bildirildi.

İsa Akar