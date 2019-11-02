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Antalyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Antalyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım
Antalyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalya deplasmanında. İşte Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR 0 - 2 BEŞİKTAŞ

 

İLK YARI SONA ERDİ

35' Beşiktaş çıkarken topu kapan Ufuk ceza alanı dışından kaleyi denedi, top Karius'ta kaldı.

29' Eren'in soldan ortasında Mukairu röveşata denerken Rebocho'nun kafasına yakınlaşınca Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı.

24' Antalyaspor'da erken değişiklik. Chico kenara geldi, Serdar Özkan oyunda.

23' Aatif'in ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

21' Gökhan Gönül uzaklardan müthiş vurdu, Ferhat doksandan çıkardı topu.

18' Nazım sağdan sıfıra indi, geriye doğru pasında Blanco'nun vuruşunu Vida kesti. Net bir pozisyonda ev sahibi için

17' Nazım'ın sağdan ortasında Aatif'in gelişine vuruşu savunmadan döndü.

15' Beşiktaş 3. gole yaklaştı! Rebocho'nun soldan ortasında ön direğe gelen Diaby'nin vuruşunda top dışarı gitti.

12' Savunmanın arkasına atılan uzun topu Lens indirmek istedi. Eren topu kontrol etti ancak uzaklaştırmakta gecikince Diaby araya girdi ve sol ayağıyla yaptığı düzgün tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

11' GOL! Diaby attı! Beşiktaş 2-0'ı buluyor

10' Ljajic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida kale sahasında kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı.

9' GOL! Vida attı! Beşiktaş öne geçti Antalya'daGol - Domagoj Vida

9' Sol çizgide topla buluşan Ljajic, Bahadır'ı geçerken yerde kaldı. Bahadır sarı kart görüyorSarı Kart - Bahadir Öztürk

7' Beşiktaş gole yaklaştı! Umut'un pasında soldan ceza alanına giren Ljajic karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vurdu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

5' Soldan sıfıra inen Rebocho'nun ortasında Lens'in kafa vuruşu Ferhat'ta kaldı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

 

İlk 11'ler:

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut

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